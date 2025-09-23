ಕೇವಲ ₹44 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ 16, ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಟಿವಿ, ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್
ಕೇವಲ ₹44 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ 16, ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಟಿವಿ, ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಶೀನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 44 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐಫೋನ್ 16, 5000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್, 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 32 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
44,870 ರೂ ಐಫೋನ್ 16
ಜಿಯೋ ಉತ್ಸವ್
ಜಿಯೋ ಉತ್ಸವ್ದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 44,870 ರೂಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 61,700 ರೂ. ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಶಾಪರ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಉತ್ಸವ ಆಫರ್
ಪ್ರಮುಖ ಡೀಲ್:
* ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜಿಟಿ 30 ರೂ.17,499 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
* ₹ 49,590 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ಗೆ ಅಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ
* ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ 32 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ 10,490 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
* 5,990 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸೆಮಿ-ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು
* 22,990 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎಸಿಗಳು
* ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು - 90% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್
ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಲು, ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಬಿಒಬಿ) ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ 10% ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋ ಉತ್ಸವವು ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಮಹಾನಗರಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಮಯೋಚಿತ, ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ-ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಡೀಲ್
ಹಬ್ಬದ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹರಡುವ ಉಡುಗೊರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳವರೆಗೆ, ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಶಾಪರ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜಿಯೋ ಉತ್ಸವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಡೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಋತುವಿನ ಭವ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ