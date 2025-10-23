YouTube ತನ್ನ Shorts ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮಿತಿ ಹೊಂದಿಸುವ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

YouTube ಶಾರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ! Google ಮಾಲೀಕತ್ವದ YouTube ತನ್ನ Shorts ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Instagram ತರಹದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರು Shorts ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಮಯ ಮಿತಿ:

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 30 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಂತಹ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ನೊಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ರಿಜಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ಇದು ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು?

YouTube ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಇದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

Related Articles

Related image1
YouTube ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು… ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ?
Related image2
YouTube New Rules: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಶಾಕ್! ಕಾಪಿ – ಪೇಸ್ಟ್, ಎಐ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ

ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು YouTube ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.