‘ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಲೈಫ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ, ಈ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್.ಕೆ.ಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಮೊದಲು 'ಹನುಮಾನ್` ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ, ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞ ತೇಜನನ್ನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞನನ್ನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
'OG' ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಾನಯ್ಯ ಪುತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ದಾಸರಿ ನಟನೆಯ `ಅಧೀರ` ಸಿನಿಮಾ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. `OG` ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಿವಿವಿ ದಾನಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ದಾಸರಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ `ಅಧೀರ` ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರಲ್ಲ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಶರಣ್ ಕೊಪ್ಪಿಶೆಟ್ಟಿ. `ಅಧೀರ` ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ.
ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ 'ಅಧೀರ'
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾತನಾಡಿದೆ. `ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ, ಈ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್.ಕೆ.ಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಕನಸನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ `ಅಧೀರ` ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ದಾಸರಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಜೆ. ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿವಾಜ್ ರಮೇಶ್ ದುಗ್ಗಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಕೆಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾರ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ `ಅಧೀರ`
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ (PVCU) ಭಾಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಡ್ರೀಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಸ್. ಜೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ `ಅಧೀರ`ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಜೆ ಸೂರ್ಯ ಲುಕ್
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ, ಬೆಂಕಿ, ಲಾವಾ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಆ ಗದ್ದಲದ ನಡುವಿನಿಂದ ಎಸ್. ಜೆ. ಸೂರ್ಯ ಗೂಳಿಯಂತಹ ಕೊಂಬುಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರೂರ ರಾಕ್ಷಸನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣ್ ದಾಸರಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕುಳಿತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. `ಅಧೀರ` ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಇದು `ಆಸೆ vs ಅಂಧಕಾರ`ದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ. ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣ್ ದಾಸರಿ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟಂಟ್ಸ್, ಭಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಮಾದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಶಿವೇಂದ್ರ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಚರಣ್ ಪಾಕಳ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಈಗ `ಜೈ ಹನುಮಾನ್` ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.