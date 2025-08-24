ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಂದಮೂರಿ ನಟಸಿಂಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದು ಬಾಲಯ್ಯನವರ ಗొప్పತನವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಇದೀಗ ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಯುಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಯ್ಯನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ (WBR).. ಯುಕೆ, ಯುಎಸ್ಎ, ಕೆನಡಾ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಭಾರತ, ಯುಎಇಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಟಸಿಂಹ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಪೂರ್ವ ಸಿನಿಮಾ ಜಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಯ್ಯ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ದಂತಕಥೆ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ (ಎನ್ಟಿಆರ್) ಅವರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಪರದೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ತಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅವಿರತ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರಂತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆ, ಧೈರ್ಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜೇತರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಯ್ಯನ ಸೇವೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟರಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಲಯ್ಯನವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನಟಿಸಿದ `ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ` ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೂಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದ್ಧತೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಹಿಂದೂಪುರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಆದರ್ಶ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಯ್ಯನ ಸಿನಿ ಜೀವನ ಆದರ್ಶ
ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಸಂತೋಷ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಐದು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಗొప్పತನ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಸವತಾರಕಂ ಇಂಡೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವ
ಈ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೇವೆಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಯುಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗುರುತಾಗಿ, ಈ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು WBR ಸಿಇಒ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.