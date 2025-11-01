ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಪಾತ್ರ ನೀಡದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ರಮಾಂಕ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ರನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಟಗಾರರು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರಿ. ಆದರೆ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇಡವೆಂದಲ್ಲ. ಓಪನರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಖಾಯಂ ಸ್ಥಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟಗಾರರ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ಬದಲಾದಾಗ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಳೆಯ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜುಗೆ ಈಗ ಆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಆ ಬೆಂಬಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸಂಜು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಹೇಝಲ್ವುಡ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಹೇಝಲ್ವುಡ್ ತಮ್ಮ ವೇಗ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸ್ನಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಜು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಜು, ನೇಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಹೇಝಲ್ವುಡ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಸೋತ ಭಾರತ
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಸೀಸ್ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಕೇವಲ 125 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ 40 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.