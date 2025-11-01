ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು, ಭಾರತವು ಮರಿಜಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್, ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ನಡೀನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 02ರ ಭಾನುವಾರ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಸಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈ ಐದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮುಂದಿರುವ ಐದು ಚಾಲೆಂಜ್
1.ಮರಿಜಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ vs ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮರಿಜಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರುವವರು ಇವರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಪೇಸರ್ ಆದರೂ, ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಅವರನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮೃತಿ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ ಅವರ 116 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಕೇವಲ 72 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 62. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಭಾರತದ ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, ಪ್ರೋಟಿಯಾಸ್ನ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು 20 ಓವರ್ಗಳೊಳಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನವಿ ಮುಂಬೈ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲ. ಮುಂಬೈನ ವಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸ್ವರ್ಗ. 470 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಲಾರಾ ಅವರೇ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಲಾರಾ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರ್ತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಐದು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಲಾರಾ ನಂತರ, ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಲೂ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟಿಯಾಸ್ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.
3ನೇ ಸವಾಲು ಪ್ರೋಟಿಯಾಸ್ನ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಡೆತ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ.
ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 252 ರನ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 142-6 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಡೀನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅವರ ಏಕಾಂಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಲದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅದೂ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ. ಕೇವಲ 54 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಡೀನ್, ಭಾರತವನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಡೀನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ನಡೀನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 136 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೂ ನಡೀನ್ ಅವರೇ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಚರಣಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರಾಧಾ ಯಾದವ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಥವಾ ಹರ್ಮನ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
4. ಜೆಮಿಮಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವು ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ 15 ರನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಮಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಇರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶಾಟ್ಗಳು. ಹೊಸ ಯುಗದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೆಮಿಮಾ ಸ್ಕೂಪ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹರ್ಮನ್ ಮೈದಾನದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಡೀನ್, ಮ್ಲಾಬಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಾನ್ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಅವರ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
5. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ದೀಪ್ತಿ, ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 17 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಅನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 54 ರನ್ ನೀಡಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 73 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕಿದೆ.