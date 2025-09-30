13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 47 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೋಫಿ ಬರ ನೀಗಿಸಲು ಭಾರತ ತಂಡ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿ: 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಮರಿ ಅಟ್ಟಪಟ್ಟು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟೂರ್ನಿ ನ.2ರ ವರೆಗೂ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಭಾರತ, ಲಂಕಾ ಜೊತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಡಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತದ 4 ನಗರಗಳಾದ ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಇಂದೋರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿವೆ. 28 ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಗುವಾಹಟಿ/ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿ ಮಾದರಿ ಹೇಗೆ?:
ಟೂರ್ನಿ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ 8 ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡ ಒಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಕ್ಕೂ ತಲಾ 1 ಪಂದ್ಯ. ಅಗ್ರ-4 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ.
47 ವರ್ಷದ ಕಪ್ ಬರ ನೀಗಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತ?
1973ರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶಕಪ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ 1978ರಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 2 ಬಾರಿ(2005, 2017) ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೇ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ತನ್ನ 47 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೋಫಿ ಬರ ನೀಗಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 2020ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹40 ಕೋಟಿ!
ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹39.55 ಕೋಟಿ ರು. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಒಟ್ಟು ₹122.5 ಕೋಟಿ ರು. ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 297ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಅಂದು ಒಟ್ಟು 31 ಕೋಟಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವಿತ್ತು. ವಿಜೇತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ *11.65 ಕೋಟಿ ಲಭಿಸಿದ್ದರೆ, ರನ್ನರ್- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ5.30 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 - ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಗುವಾಹಟಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 05 - ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕೊಲಂಬೊ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 09 - ಭಾರತ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 - ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 - ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಂದೋರ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 - ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 - ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನವಿ ಮುಂಬೈ.