ಮುಂಬೈ (ಆ.19) ಮಹೀಂದ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೇಗೆ ಬಿಇ 6, ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಹೀಂದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರುಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹೀಂದ್ರ ನ್ಯೂ ಜನರೇಶನ್ ಬೊಲೆರೋ ಕಾರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೈನ್, ಇಂಟಿರೀಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಬಹುತೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ NU.IQ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ SUV ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು - ವಿಷನ್ X, ವಿಷನ್ T, ವಿಷನ್ S, ಮತ್ತು ವಿಷನ್ SXT - ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು SUV ಗಳು ಆಟೋಮೇಕರ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ NU.IQ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ C-ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊನೊಕಾಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ SUV ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2027 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಿಷನ್ T ಮತ್ತು ವಿಷನ್ SXT ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ Thar.e ಐಡಿಯಾದ ಶೈಲಿಯ ಘಟಕಗಳು ವಿಷನ್.T ಮತ್ತು ವಿಷನ್.SXT ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಥಾರ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಷನ್.SXT ಡೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಕ್ನಂತಹ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಷನ್.T ಪೂರ್ಣ ಬಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿನ್ಯಾಸವು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೋನ್ಡ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಿಷನ್ X ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಗಾಳಿಯ ಒಳಹರಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಸ್ತೃತ ಹುಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಾದ ಛಾವಣಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೂಪ್ನಂತಹ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿಷನ್ X ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ಡ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್-ಟೈಪ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಿಷನ್ S ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಿಷನ್ S ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ನೇರ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಮುಂಭಾಗದ ತುದಿಯು, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ LED ಲ್ಯಾಂಪ್, ಅವಳಿ ಶಿಖರಗಳ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ L ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾರಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೈಟ್ಸ್, ದೃಢವಾದ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಚಕ್ರ ಕಮಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್. ಫ್ಲಾಟ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಸ್ಲೀಕ್ ORVM ಗಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಚಕ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.