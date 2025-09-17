ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ಷೇರು ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬದಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Where Has PM Modi Investment his Savings?: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು(FD) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ(Narendra Modi)ಯವರು ಕೂಡ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಹೌದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು (ಎಫ್ಡಿ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೂಡಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025ರ ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ₹34.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹30.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು 2019ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹25.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಬಹುಪಾಲು, ಅಂದರೆ ₹32,634,258, ಗಾಂಧಿನಗರದ ಎಸ್ಬಿಐ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೋದಿಯವರು ₹974,964 ಮೌಲ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯು 7.7% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ರಿಸ್ಕ್ನ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.