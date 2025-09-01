ಬೈಟೆಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮರಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಗುರಗಾಂವ್ (ಸೆ.1): ಚೀನಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾರ್ಟ್-ವೀಡಿಯೊ ಆಪ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನ ಮಾತೃ ಕಂಪನಿಯಾದ ಬೈಟೆಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರತದ ಗುರಗಾಂವ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (SCO) ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೈಟೆಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು:
ಬೈಟೆಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ ಮಾಡರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಾಯಕ. ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2025 ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನ ಮರಳುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
2020 ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ನಂತರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 59 ಚೀನೀ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದನ್ನು 'ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಳಿ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಿಷೇಧವು ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮರಳುತ್ತಾ?
ಬೈಟೆಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಘೋಷಣೆಯು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೈಟೆಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನ ನಿಷೇಧವು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಿಂದ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಮರಳುಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.