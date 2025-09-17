ಭಾರತೀಯ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, 'ಟೋಯಿಂಗ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ 99 ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 99 ರೂ.ನಿಂದ 150 ರೂ. ಒಳಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು 'ಟೋಯಿಂಗ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ 12 ರೂ.ಗೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಸೇವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋತ್ರುಡ್, ಹಿಂಜೆವಾಡಿ, ವಕಾಡ್, ಔಂಧ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಪಲ್ ಸೌದಾಗರ್ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಟೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಟೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ 100 ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಸೀಮಿತ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಮೀಲ್ಸ್, ಬರ್ಗರ್ಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳು, ಕೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು 12 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 14.99 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 99 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಎಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್, ಡೈನ್ಔಟ್, ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಏಳನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸೂಪರ್-ಆ್ಯಪ್ ತಂತ್ರದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಪರ್-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ.
ಟೋಯಿಂಗ್ vs ಓನ್ಲಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಪಿಡೋ ಆರಂಭಿಸಿದ 'ಓನ್ಲಿ' ಆ್ಯಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಪಿಡೋದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ 12 ಪ್ರತಿಶತ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯವಹಾರವು 2025ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ನಡುವೆ ಮಾಸಿಕ ವಹಿವಾಟು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 14 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 16.3 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ 175 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 99 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು, 49 ರಿಂದ 149 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಟೋಯಿಂಗ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಇತರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ 100 ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.