Regal Jewellers Opens in Marathahalli 47 ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ರೀಗಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.ಶಾಸಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.27): 47 ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಭರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ರೀಗಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವರು ರೀಗಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವದಾಸನ್ ಟಿ.ಕೆ., ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ವಿಬಿನ್ ಶಿವದಾಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಳಿಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ರೀಗಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಶೋ ರೂಂಮ್ ಅನ್ನು ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಗ್ರಹ, ನಿಜವಾದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಮಂಜುಲಾ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟೋರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ರೀಗಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕರಕುಶಲತೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
"ಮಂಜುಳಾ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು ಗೌರವ ತಂದಿದೆ. ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರೀಗಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ವಿಬಿನ್ ಶಿವದಾಸ್ ಅವರು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
1978 ರಲ್ಲಿ ಶಿವದಾಸ್ ತಾಮರಶ್ಶೇರಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೀಗಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ನಂಬಿಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅದ್ಭುತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಉತ್ತಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ಅಂಗಡಿಯು ರೀಗಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಯನಗರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ರೀಗಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ 1978 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಆಭರಣ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬೆಲೆಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.