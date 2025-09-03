ಸಂಗೀತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಮೇಲೆ ₹10,000 ವರೆಗಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಸಂಗೀತಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಪ್ರತಿಮ ಮೌಲ್ಯ, ಅಸಾಧಾರಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸಂಗೀತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂಗೀತಾ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಾನಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪೂರ್ವ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನವೇಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ?
ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಮೇಲೆ ₹10,000ವರೆಗಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸಂಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಬೆಲೆ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ₹10,000ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾನಿ ರಕ್ಷಣೆ:
ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಗೀತಾದ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತಾ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಮೂಲ ಫೋನ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕವರೇಜ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ 70% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದನ್ನು ಸಂಗೀತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆಫರ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಸಿಗದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಾಭಗಳು ಸಂಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಹೊಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ:
‘ಸಂಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಫರ್ ಖರೀದಿ ನಂತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ವೆಚ್ಚ ಕುಸಿದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಹಾನಿ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚದ ಭಾಗವೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನವೀನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ,’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಗೀತಾ ಎಂಡಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ.
ಸಂಗೀತಾ ಬಗ್ಗೆ
1974ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಂಗೀತಾ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರಿಟೇಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಾವೀನ್ಯತೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ-ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುಕೊಳ್ಳಉವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, 20 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.