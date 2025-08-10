ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. The Audi A9 Chameleon ಎಂಬ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಯಾರದ್ದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು? ಇದು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರದ್ದು! The Audi A9 Chameleon ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
The Audi A9 Chameleon ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 11 ಕಾರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ, ಇದು ಈ ಕಾರಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ
ಆಡಿ A9 Chameleon 4.0 ಲೀಟರ್ V8 ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 600 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 5 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಖಜಾನೆ
ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದರ ಐಷಾರಾಮಿ ಒಳಾಂಗಣ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕಾರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಈ ಆಡಿ A9 Chameleon ಕೇವಲ ಕಾರಲ್ಲ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಕಾರುಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸಿವೆ!