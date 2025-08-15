ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬೃಹತ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡಿ ಕ್ರೋಮ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೋಮ್ ಮಾರಟಾವಾಗುತ್ತಾ?
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.15) ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಯುಗ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ AI ಆಧಾರಿತ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಇದನ್ನು 2022 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಡೆನ್ನಿಸ್ ಯಾರಟ್ಸ್, ಜಾನಿ ಹೋಮ್ ಮತ್ತು ಆಂಡಿ ಕಾನ್ವಿನ್ಸಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯ ಸಿಇಒ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಖರೀದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ 34.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೂ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಾ?
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಆಫರ್ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೊರಗಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ನಿಜ ಎಂದು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನಂತಹ ಹಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಆಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ನೀತಿಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದು ಕಾಮೆಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ದಶಲಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.