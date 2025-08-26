ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಮಾಲೀಕ ಯಾರು? ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ?
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರದ್ದು: ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ HDFC, 1:1 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಶೇರ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರದ್ದು, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮೇ 2024ರಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ 10ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ $145 ಶತಕೋಟಿ, ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ. screener.in ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ₹14,97,176 ಕೋಟಿ.
ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು?
ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (HDFC) ಅನ್ನು ಹಸಮುಖ್ ಠಾಕೂರ್ದಾಸ್ ಪಾರೇಖ್ (HT Parekh) 1977ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 1994ರಲ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಈಗ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು?
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಒಬ್ಬ 'ಮಾಲೀಕ' ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಹಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೇಕಿ ಎಂ. ಮಿಸ್ತ್ರಿ - ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಂ.ಡಿ. ರಂಗನಾಥ್ - ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂದೀಪ್ ಪಾರೇಖ್ - ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಾ. ಸುನೀತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ - ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಲಿಲ್ಲಿ ವಾದೆರಾ - ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರೇಣು ಸುದ್ ಕರ್ನಾಡ್ - ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಾ. ಹರ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಭನ್ವಾಲಾ - ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಸಿಇಒ ಯಾರು?
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ MD ಮತ್ತು CEO ಶಶಿಧರ್ ಜಗದೀಶನ್, 2020ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಆದಿತ್ಯ ಪುರಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಿದರು. ಅವರು ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಶೆಫೀಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, UKಯಿಂದ ಹಣ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ 1996ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ, 1999ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, 2008ರಲ್ಲಿ CFO ಆಗಿ ಮತ್ತು 2020ರಿಂದ MD ಮತ್ತು CEO ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಶೇರುದಾರರು ಯಾರು?
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕರಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಲವು ಷೇರುದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರವರ್ತಕರು - ಶೂನ್ಯ, FIIಗಳು - 48.84%, DIIಗಳು - DIIಗಳು, ಸರ್ಕಾರ - 0.18% ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು - 15.19%.
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 1:1 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26. ಪ್ರತಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 100 HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇರ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ 100 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ನೀಡಿಕೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 200 ಶೇರ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಶೇರ್ನ ಮೌಲ್ಯವು ಈ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.