1947ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹88.60 ಇದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2025ರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ದಾಟಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳು ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ 78 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು 79ನೇ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮತ್ತು ಜನರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,00,000 ಮೀರಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುದ್ದಿ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? 1947ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹88.60 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ₹886 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದು ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1136 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
1947ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ, 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹88.60 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಕೊಲೇಟ್ (ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್) ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು.
ಚಿನ್ನ ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ:
ಹಣದುಬ್ಬರ (Inflation): ಕಳೆದ 78 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ: ಯುದ್ಧಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ—all ಇವುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೇಫ್ ಹೇವನ್ ಹೂಡಿಕೆ (safe haven investment) ಆಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಕೊರೊನಾ ಪರಿಣಾಮ: ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.
1947 ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ (10 ಗ್ರಾಂ – 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
1947 ₹88.62
1964 ₹63.25
1970 ₹184
1975 ₹540
1980 ₹1,330
1985 ₹2,130
1990 ₹3,200
1995 ₹4,680
2000 ₹4,400
2005 ₹7,000
2010 ₹18,500
2015 ₹26,343
2020 ₹48,651
2021 ₹48,720
2022 ₹52,670
2023 ₹65,330
2024 ₹77,913
2025 ₹1,00,000 (ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ)
17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗದೇ, 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. 1947ರಲ್ಲಿ 88 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನ, 1964ರಲ್ಲಿ 63 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಆದರೆ 1967ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹100 ದಾಟಿತು.
ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣ
- ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
- 2020ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹48,650 ಇತ್ತು.
- 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ₹1,00,000 ತಲುಪಿದೆ.
- ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
2025 ಜನವರಿ 1ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹76,162 ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ (ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ) ಅದು ₹1,00,023 ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 7.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹23,861 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,05,000 ದಾಟಬಹುದು.
ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. 1947ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹88.60 ಇದ್ದ ಚಿನ್ನ ಇಂದು ₹1,00,000 ತಲುಪಿರುವುದು ಚಿನ್ನದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.