ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1. ಮೃತ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
- https://www.incometax.gov.in/iec ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ
- Authorized Partners ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Register as Authorized Representative ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.
- ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ (Lets Get Started)ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
- ಹೊಸ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ (New Request) ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
- ಕೆಳಗಿನ ಡ್ರಾಪ್ಡೌನ್ನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
As Court of Wards, ಮೃತ (ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ), ಅಪರಾಧಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ/ಮೌಖಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅನಿವಾಸಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ... ಅದರಲ್ಲಿ ಮೃತ (Deceased (Legal Heir) ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ಯಾನ್, ಮರಣದ ದಿನಾಂಕ, ನೋಂದಣಿಗೆ ಕಾರಣ ಇತ್ಯಾದಿ.
- ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು, ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಪ್ರಕಾರ (ಉಳಿತಾಯ/ಪ್ರಸ್ತುತ) ನಮೂದಿಸಿ
ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
* ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ
* ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ
* ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ
* ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರತಿ.
* ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ (ನೋಂದಣಿಗೆ ಕಾರಣ ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ)
ಆದೇಶ/ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರತಿ (ನೋಂದಣಿಗೆ ಕಾರಣ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ಆದಾಯದ ರಿಟರ್ನ್/ಅವಧಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ವಿನಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು (ಅಥವಾ) ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸೂಚನೆ/ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ)
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಲ್ಲಿಸು (Submit) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ವಿನಂತಿಯ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ 1:
* ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ವಿನಂತಿಯ ವಿವರಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು/ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ/ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು SMS ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ 2:
* ನೋಂದಣಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
* ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
* ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಮರು-ವಿತರಣೆ/ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸೇವಾ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
* ಕ್ಷಮಾದಾನ ವಿನಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ಆದಾಯ/ಅವಧಿಯ ರೂಪದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
* ಮೃತರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸೂಚನೆ/ಆದೇಶ
2. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ
- ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಬದುಕುಳಿದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
- ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಲ್
- ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುವ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ ಮೃತರಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನೋಂದಣಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮೃತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ (ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
- ಇ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ, ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು XML ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
- XML ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆಧಾರ್ OTP ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೂಲಕ E ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.