ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಗಳು ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅನೇಕರು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ, ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.25% ರಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ
ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.40% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 15 ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತೆ ಅದೇ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.