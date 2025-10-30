Bengaluru Metro Facilitates 3rd Organ Transport Lungs and Heart Travel 33 Kms in 61 Minutes ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ, ಯಶವಂತಪುರದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.30): ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಯಶವಂತಪುರದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಸಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಹೃದಯ ಕಸಿ ತಂಡವು ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.34 ಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಹತ್ತಿತು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಸಿ ತಂಡವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.15 ಕ್ಕೆ ಬನಶಂಕರಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯವಿದ್ದರೂ 30-33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣವು 61 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಐದು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಇದ್ದ ಕಸಿ ತಂಡವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಕಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
"ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು" ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಎರಡು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೊದಲು ಆಸನಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಮೂರನೇ ಅಂಗಾಂಗ ಸಾಗಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.