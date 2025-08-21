ಈ ಯೋಜನೆಯು ಐದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಒಂದನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.21):ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಮಾರು 80 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಉಳಿದ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು (ಟಿಡಿಆರ್) ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೂ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟಿಡಿಆರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಐದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಒಂದನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
80 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅದೇ ಉದ್ದದ ದ್ವಿಮುಖ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದುಗರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐಆರ್ಸಿ) ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 80 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಸುಮಾರು 16.1 ಕಿ.ಮೀ. ದ್ವಿಪಥ ಅಥವಾ ದ್ವಿಮುಖ, 11.5 ಕಿಮೀಯ ದ್ವಿಮುಖ ರಸ್ತೆ, ತ್ರಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜೋಡಿ ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 1,062 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು HUDCO ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್ ಈ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನಿರ್ಮಾಣ-ಸ್ವಂತ-ನಿರ್ವಹಣೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ (BOOT) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ. ಕಚೇರಿಗಳು, ಸ್ಮಶಾನಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಸಭೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು ಎರವಲು ಪಡೆದ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಯಾರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ?" ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2000ದ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದರು. "1999 ಮತ್ತು 2004ರ ನಡುವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ HUDCO ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿತು. ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸದ ಸರ್ಕಾರವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಮರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು, ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.