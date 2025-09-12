Bengaluru hal airport to reopen for public ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 2033ರ ಮೊದಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಐಎ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಬಿಐಎಎಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.12): ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒತ್ತಾಯದ ಮಧ್ಯೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BIAL) ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಮೇ 2033 ರ ಮೊದಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ HAL ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಿಐಎಎಲ್ ಜತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ (ಕೆಐಎ) 150 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.
HAL ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, 1941 ರಿಂದ 2008 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ VVIP ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಚರ್ಚೆ
ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (AAI), ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ಮತ್ತು BIAL ಒಳಗೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ HAL ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು, HAL ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬಿಐಎಎಲ್ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಎನ್ಒಸಿ) ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಎಐನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರ ಎಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ಎಲ್ ಎಸ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು "ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ, AAI 2030 ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
"ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡವು AAI ಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಅದರಾಚೆಗಿನ ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಣಾ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. 1940 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು HAL ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 2030 ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು 2033 ರ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. BIAL NOC ನೀಡಿದರೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. "ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಯು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಲೇನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
"BIAL ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಐಎಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಐ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು 2033 ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಸರಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಐಎಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಐ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದ ಪಿ.ಸಿ. ಮೋಹನ್ ಕೂಡ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಳಜಿಗಳಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಐಎ ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣ. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ದೂರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ."
