ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೃದುವಾಗಿ, ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇವೆ.

food Apr 23 2026
Author: Ashwini HR Image Credits: Getty
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಡೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸುವ ಮೊದಲು, ಒಂದು ಅವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ.

ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ

ಅವಕಾಡೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ನಂತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಚಪಾತಿಯಂತೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ

ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಮೊಸರು ಬಳಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ನೋಡಿ

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಬಹುದು. ನಂತರ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ.  

ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ

ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದಲೂ ಚಪಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ

ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಈ 7 ಆಹಾರಗಳು ಬೆಸ್ಟ್

ಗರಿಗರಿ ದೋಸೆ ಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಂಚು ಇರಲೇಬೇಕು!

ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಬೆರೆಸುವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ