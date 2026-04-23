150 ರೂ.ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರಗಳು

kitchen Apr 23 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI Meta
ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬೌಲ್

ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು Vegetable and Fruit Manual Chopper ಬಳಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಜೊತೆ ಹಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ 100 ರಿಂದ 150 ರೂ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Meesho
ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ - Trendy Juicer Mixer Grinder

ಬೇಸಿಗೆಯಾಗಿರೋದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ meeshoದಿಂದ 99 ರೂ.ಬೆಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Meesho
Food Strainer

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಜಾಲಾಡಲು ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನರ್‌ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಕಿ ನಷ್ಟವಾಗೋದನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ರೂ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Meesho
ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಸ್

ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಫುಡ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ Baking Trays ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ meeshoದಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 150 ರೂ.ಯೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Meesho
ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬ

ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 150 ರೂ.ಯೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಮಸಾಲೆಡಬ್ಬ ಖರೀದಿಸಿ.

Image credits: Meesho
Lemon Squeezer

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ತೆಗೆಯಲು Squeezer ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು 100 ರೂ,ಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Meesho

