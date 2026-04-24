ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆಲ್ಲಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೂ ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ!
ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೊಸರು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೊಸರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹಾಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಮೊಸರನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಆ ನೀರೇ ಮೊಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ. 5-6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಹಾಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹೆಪ್ಪು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಹುಳಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಹಿಯಾದ ಹೆಪ್ಪು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
