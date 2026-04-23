ಮನೇಲಿ ಹಾಕೋಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್, 200 ರೂ. ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವೆ.
fashion Apr 23 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:meesho.com
ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಕೂಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಕುರ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವಿ-ನೆಕ್ ನೀಲಿ ಕುರ್ತಿ

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಿ ಕೂಡಾ ಬೆಸ್ಟ್. ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹಸಿರು ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ

Printed ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಕುರ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಲಾಝೋ/ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಔಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್.

ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕುರ್ತಾ

ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರಂಟ್ ಕಟ್ ಕುರ್ತಾ ಕೂಡಾ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಡುಗೆ. ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಕುರ್ತಾದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕುರ್ತಾಗಳು ನಿಮಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುರ್ತಾ

ಎ-ಲೈನ್ ಇರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಕುರ್ತಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಅಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ

ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಲಾಝೋ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕುರ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು 150-200 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
