ನವದೆಹಲಿ (ಆ.7): ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ TASS ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಶೋಯಿಗು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೋವಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಈಗ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ (NSA) ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಬುಧವಾರ ರಷ್ಯಾ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ ಇದು ದೋವಲ್ ಅವರ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪುಟಿನ್: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ 06 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ 28 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 30 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (2 ಲಕ್ಷ 53 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ವ್ಯಾಪಾರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಇದು ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 2030 ರ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ $100 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸುಮಾರು $60 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮೋದಿ: 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಮೋದಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು.
ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಬಳಿಕ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪುಟಿನ್
ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಐಸಿಸಿ ಪುಟಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಗಡೀಪಾರು ಆರೋಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ (UNSC) ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ UNSCಯ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಿನಿಂದ, ಪುಟಿನ್ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು G20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ G20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಲಾವ್ರೊವ್ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶ: ಚೀನಾ ನಂತರ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ. ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕೇವಲ 0.2% (ದಿನಕ್ಕೆ 68 ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾರೆಲ್) ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮೇ 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಇದು 45% (ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್) ಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಆದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜುಲೈ ವರೆಗೆ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 17.8 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ $130 ಬಿಲಿಯನ್ (ರೂ.11.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ.