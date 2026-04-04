ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟಿಪ್ಸ್ ಇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಡಬಾರದು, ಯಾವ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬೇಕು? ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮರೆತೂ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಅಡುಗೆಮನೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಾನ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟ್ರೆ, ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಬಳಿಯೂ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಡಬಾರದು.ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೂ ಆಗಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬಳಸಬಾರದು. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು.
