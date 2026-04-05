ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ತಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್'. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ತಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್'. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ವಿತರಕರು ಸುಮಾರು 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಆಚಾರ್ಯ' ಇದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಪ್ 5 ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್'. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿತರಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
