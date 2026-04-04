ಮೊಂಡುತನದ ಆಹಾರ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಅವು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ವಿಧಾನಗಳು
ಆಹಾರದ ಸುಟ್ಟುಕಲೆಗಳಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕಂದುಕಲೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಅಡುಗೆಸೋಡಾ ಬಳಸಿ. ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆಸೋಡಾ ಲೇಪಿಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲು ವಿನೆಗರ್ ರಾಮಬಾಣ. ಒಂದು ಬೌಲ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ಕಲೆಗಳಿದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
