ಪೂಜೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳ ಬದಲು ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈಬ್ ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಿಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿತವಾದ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯುನಿಕ್ ಶೇಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಬಣ್ಣ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪೀಚ್ ಆರೆಂಜ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಎರಡರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸೀರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೀ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಗೂ ಯುನಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
