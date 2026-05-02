ನವಿಲು-ಗೆಜ್ಜೆಯ ಡಿಸೈನ್, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಡಗಗಳ ಸಂಗ್ರಹ.
life May 02 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:facebook
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಕಡಗ

ರಫ್ & ಟಫ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳಿರುವ ಕಡಗ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ (adjustable) ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1.5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಚಾರ್ಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ

ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮಣಿಗಳ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಅದರ ಅಂದವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಮುತ್ತಿನ ಕಡಗ

ಮಕ್ಕಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗದ ಬೆಲೆ

ಈ ಕಡಗದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮೀನಾಕಾರಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎನಾಮೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 2000-3000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಸಿಂಪಲ್ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡಗ

925 ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀಲಿ ಮಣಿಗಳ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ

ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿರಲಿ, ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂವಿನ ಕೆತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿರುಚಿದ (twisted) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ

ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮಣಿಗಳು, ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

