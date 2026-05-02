ರಫ್ & ಟಫ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳಿರುವ ಕಡಗ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ (adjustable) ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1.5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಕಡಗದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮೀನಾಕಾರಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎನಾಮೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 2000-3000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
925 ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀಲಿ ಮಣಿಗಳ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿರಲಿ, ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂವಿನ ಕೆತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿರುಚಿದ (twisted) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮಣಿಗಳು, ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
