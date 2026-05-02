ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ₹1000 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಇರುವ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಯೂನಿಕ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.
ಕಮಲದ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಕೈ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಸರಳತೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ Stone Work ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಂಗುರದ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೊಳೆಯುವ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ Stone ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಗುರ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಿದ್ದರೆ, ಓಪನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಜಿಗ್-ಝಾಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೆರಳಿನ ಅಳತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚಿಟ್ಟೆಯ ಮಾದರಿಯ ಉಂಗುರವು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಉಂಗುರದ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಂಗುರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಆಕ್ಸೆಸರಿ: ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಟಿಪ್ಸ್
ದುಂಡು ಮುಖದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಈ 6 ಬಗೆಯ ಟ್ರೆಂಡಿ ಥ್ರೆಡರ್ ಜುಮ್ಕಾ!
ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರದ 5 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಲಾಭವೂ ಸಿಗಲಿದೆ!
Silver Mangalsutra: ₹1000ಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಡಿಸೈನ್ಸ್