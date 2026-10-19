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ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು 6 ಬಯೋಟಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 6 ಪ್ರಮುಖ ಬಯೋಟಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

women Oct 19 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits: Getty
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ಕಾಳುಗಳು, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ

ಬೀನ್ಸ್, ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

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ಅಣಬೆ (ಮಶ್ರೂಮ್)

ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ತಾಜಾ ಅಣಬೆಯಲ್ಲಿ 5.6 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಬಯೋಟಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ.

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ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು

ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

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ಮೊಟ್ಟೆ

ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ-ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ರಂಜಕ (ಫಾಸ್ಫರಸ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿನ್ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನು

ಸಾಲ್ಮನ್‌ನಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್‌ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ.

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ಅಗಸೆ ಬೀಜ (ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್)

ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.

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ಬಾದಾಮಿ

ಕಾಲು ಕಪ್ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಬಯೋಟಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಾದಾಮಿ ಕೂಡ ಬಯೋಟಿನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

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