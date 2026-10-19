ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 6 ಪ್ರಮುಖ ಬಯೋಟಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೀನ್ಸ್, ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ತಾಜಾ ಅಣಬೆಯಲ್ಲಿ 5.6 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಬಯೋಟಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ-ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ರಂಜಕ (ಫಾಸ್ಫರಸ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿನ್ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ್ಮನ್ನಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ.
ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಲು ಕಪ್ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಬಯೋಟಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಾದಾಮಿ ಕೂಡ ಬಯೋಟಿನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
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