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ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್

ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿಡಿ.

food Oct 18 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ಹೂಕೋಸು

ಹೂಕೋಸು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಫಿನೋಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.

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ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

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ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಮಾವಿನಹಣ್ಣು

ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.

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ಗೋಧಿ ಆಹಾರಗಳು

ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

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ಈರುಳ್ಳಿ

ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

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