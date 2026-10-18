ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿಡಿ.
ಹೂಕೋಸು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಫಿನೋಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
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