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ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಮಸ್ಕರಾ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

ಮಸ್ಕರಾ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ.

women Oct 11 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Asianet News
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ವಿಗ್ಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನ

ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಲಘುವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

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ಪೌಡರ್ ಟ್ರಿಕ್

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಸ್ಕರಾ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ಕರಾ ಹಚ್ಚಿದರೆ ರೆಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
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ಬ್ರಷ್ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಚುವ ಬದಲು, ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ರೆಪ್ಪೆಗಳ ತುದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ

ಮಸ್ಕರಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಸ್ಕರಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ, ಹಚ್ಚಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
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ಲ್ಯಾಶ್ ಕರ್ಲರ್ ಬಳಸಿ

ಮಸ್ಕರಾ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಶ್ ಕರ್ಲರ್ ಬಳಸಿ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Asianet News
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ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಸ್ಕರಾ ತೆಗೆಯಿರಿ

ಬ್ರಷ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಸ್ಕರಾವನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಳಸಿದರೆ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

Image credits: Getty
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ಕೆಳಗಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಬಳಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಮಸ್ಕರಾ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Asianet News

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