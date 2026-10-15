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ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ 8 ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳಿವು!

ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಈ 8 ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಲೇಬೇಕು.

women Oct 15 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
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ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೀಟರ್

ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆದು, ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೆಲ್

ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೇಡವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದಲೇ ತೆಗೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಮರದ ಸ್ಪಾಟುಲಾ (Wooden Spatula)

ಬಿಸಿಯಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಚ್ಚಲು ಮರದ ಸ್ಪಾಟುಲಾ (ಮರದ ಕಡ್ಡಿ) ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೈ ಸುಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

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ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್

ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತೆಗೆಯುತ್ತವೆ.

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ಪ್ರೀ-ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೋಷನ್

ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಲೋಷನ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ತ್ವಚೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

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ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್

ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ತ್ವಚೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಪೋಸ್ಟ್-ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೆಲ್

ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ನಂತರ ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್-ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ವೆಟ್ ವೈಪ್ಸ್ (Wet Wipes)

ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವೆಟ್ ವೈಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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