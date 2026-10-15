ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಈ 8 ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಲೇಬೇಕು.
ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆದು, ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೇಡವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದಲೇ ತೆಗೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಯಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಚ್ಚಲು ಮರದ ಸ್ಪಾಟುಲಾ (ಮರದ ಕಡ್ಡಿ) ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೈ ಸುಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತೆಗೆಯುತ್ತವೆ.
ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಲೋಷನ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ತ್ವಚೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ತ್ವಚೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ನಂತರ ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್-ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವೆಟ್ ವೈಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Mascara Hacks: ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳು ದಪ್ಪ-ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಲು 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ, ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ವಯಸ್ಸು 30 ಆದ್ರೂ ಟೀನೇಜ್ ಗರ್ಲ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕಾ?ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಧರಿಸಿ
ತೆಳ್ಳಗೆ, ಎತ್ತರವಾಗಿ, ಬಳಕೋ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಾಣಲು ಸುಂದರವಾದ ಈ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ