Kannada

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆ? ಈ 6 ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ

vaastu Jan 28 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:gemini
Kannada

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು

ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: gemini
Kannada

ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ನೀರು

ಇದು ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿ.

Image credits: gemini
Kannada

ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯ ನೀರು

ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯ ನೀರು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬಳ್ಳಿಯು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini
Kannada

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ + ನೀರು

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾಕಿ.

Image credits: gemini
Kannada

ಬೇವಿನ ನೀರು

ಬೇವಿನ ನೀರು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಡವನ್ನು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: gemini
Kannada

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಪಿಷ್ಟದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಗಿಡವನ್ನಿಟ್ಟು ನೋಡಿ

ಬಂತು ನೋಡಿ ‘ಧುರಂಧರ್’ ರೆಹಮಾನ್ ಡಕಾಯಿತ್ ಮೆಹೆಂದಿ ಟ್ರೆಂಡ್

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರ ಫೋಟೋ ಇರಲಿ! ಏಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಯಮ ತಪ್ಪಿದರೆ, ಮನೆಗೆ ದೋಷ ಖಚಿತ!