ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದು ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿ.
ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯ ನೀರು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬಳ್ಳಿಯು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾಕಿ.
ಬೇವಿನ ನೀರು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಡವನ್ನು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಪಿಷ್ಟದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
