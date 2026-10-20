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ಎಳ್ಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ 7 ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಎಳ್ಳು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಳ್ಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ 7 ಲಾಭಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

food Oct 20 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:social media
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ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ

ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಜಿಂಕ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ತಾಮ್ರ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಂಜಕ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

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ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ (ಐರನ್) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಋತುಬಂಧದ (Menopause) ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಎಳ್ಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಳ್ಳು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ಹೊಳಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

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ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ

ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ (ಫೈಬರ್) ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

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ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ

ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.

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