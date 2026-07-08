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ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

travel Jul 08 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Getty
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ಯಾವ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆ?

ನೀವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

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ಫ್ರೀ ವೀಸಾ ಅವಧಿ

ಫ್ರೀ ವೀಸಾ ಎಂಟ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು 60 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 30 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅವಧಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ.

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ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ ದೃಢೀಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳೋದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.

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TDAC ಫಾರ್ಮ್ ಕಡ್ಡಾಯ

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತಲುಪುವ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್ TDAC ಫಾರ್ಮ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

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ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೀಸಾ

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೀಸಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

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