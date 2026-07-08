ನೀವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೀ ವೀಸಾ ಎಂಟ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು 60 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 30 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಧಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ ದೃಢೀಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳೋದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತಲುಪುವ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್ TDAC ಫಾರ್ಮ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೀಸಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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