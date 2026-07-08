ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಕಾಣುವ ಭಯವಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾದರಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕದ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರಗು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ತರಹದ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಂತಹ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಜುಮ್ಕಾ ಧರಿಸಿ
ದಪ್ಪಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯ ಬಾಲನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟೆಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ವೈಬ್ರಂಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೀರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೈ ನೆಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಪಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಾಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಇದು ಸಹ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾದರಿ ಸೀರೆಯಾಗಿದ್ದು, hand-painted floral print ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಹೂಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಿಂಪಲ್ ಆದರೂ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಜೆನ್ ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆಯ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸಿಲ್ಕ, ಮೋಡಲ್ ಅಥವಾ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
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