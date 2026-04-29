ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?.

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣಾಲಯ (Printing Press) ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?.

travel Apr 29 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪನೆ

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣಾಲಯವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಈ ಕಾಲೇಜು ಇಂದಿಗೂ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣಾಲಯವನ್ನು ಗೋವಾದ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು 1556ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. 

ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣಾಲಯ

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣಾಲಯವಾಗಿದೆ.

ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯವಿದು.   

ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಗೋವಾವು ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿನ 'ದೂಧ್‌ಸಾಗರ್ ಜಲಪಾತ' ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

