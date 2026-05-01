ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಣಾಸಿ ಅಥವಾ ಕಾಶಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಬೀಚ್ ಪ್ರಿಯರು ನೀವಾಗಿದ್ರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋವಾ.
ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರು ನೀವಾಗಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೈಕಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸಲ ಲೇಹ್-ಲಡಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ.
ಇನ್ನು ರಾಜಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ.
ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ, ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಕೂರ್ಗ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.
ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಸುಂದರವಾದ ತಾಣ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತವಾಂಗ್ ಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.
ವನ್ಯಮೃಗಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಲಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ರಣಥಂಬೋರ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
