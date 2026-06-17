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ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು ಆಳವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮದ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

relationship Jun 17 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini
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ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ

ಊಟ, ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವರೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

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ಇವುಗಳ ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ.

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ.

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ಪತಿಯ ಯಾವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಲಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ನಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಇದು ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಎಡಭಾಗ

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಗಂಡನ ಎಡಭಾಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಲಗಬೇಕು.

Image credits: Gemini
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ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ

ಪತಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಲಗೋದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.

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ದಿಕ್ಕು

ಮಲಗುವಾದ ತಲೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋದು ಸೂಕ್ತ. ಕಾಲುಗಳು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮಾಡಿ.

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Disclaimer

ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

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