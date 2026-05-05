ಈ ಎರಡು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು 'ಏವಂಡಿ' ಅಥವಾ 'ಶ್ರೀವರು' ಅಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು 'ಸೈಯಾನ್' ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು 'ಬೀಂದ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ 'ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು 'ನವ್ರಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ.
ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಬಲ್ಮಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಬಳಸುವ ಪದ.
ಇಲ್ಲಿನ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು 'ಖಸಮ್' ಎಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು 'ಸ್ವಾಮಿ' ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು 'ಗಂಡ' ಹಾಗೂ 'ರೀ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು.
ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು 'ಪೌನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ.
ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು 'ಪತೀಜಿ' ಎಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
