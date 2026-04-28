ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು.ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಷಕರು-ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡ್ಕೊಳಿ.
ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ಒಂದು ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುವ ಸಮಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಸಮಯವಲ್ಲ.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಅವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಿ.
ಪೋಷಕರು ನಾವು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಎಂಬ ದರ್ಪವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಮಗುವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರೀತಿಯ, ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.
