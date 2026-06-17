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ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಂಕಣಬಲ

festivals Jun 17 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI Meta
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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಶುಭ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಬ್ರಹಸ್ಪತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರಲಿವೆ.

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ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ದೀರ್ಘಸಮಯದ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

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ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ ಆಗೋದೇಕೆ?

ವಿವಾಹ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಬ್ರಹಸ್ಪತಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ದೋಷ ಮದುವೆಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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ಶೀಘ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು?

ಬಾಳೆಗಿಡಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ-ಗಂಧ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಪೂಜೆ

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Disclaimer:

 ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

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