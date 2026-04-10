ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ನಂತೂ ಇಲ್ವೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ.. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇವಲ 1.5 ಗಂಟೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ. ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀವಿರಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎತ್ತರದ ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸುಮಾರು 220 ಕಿ.ಮೀ.ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸೋಲಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಸಕಲೇಶಪುರ ಅಥವಾ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಲೇಶಪುರಕ್ಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಗುವ 'ಗ್ರೀನ್ ರೂಟ್' ನೋಟ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
