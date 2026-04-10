ದುಡ್ಡೇನು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ; ಬಾಡಿ ಹೀಟ್‌ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋ ಪಾನೀಯಗಳಿವು

health-life Apr 10 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್‌ ( ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಿವೆ

ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಿವೆ

ಇಸಬ್‌ಗೋಲ್‌

ಇಸಬ್‌ಗೋಲ್‌ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯಬೇಕು

ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ

ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಕುಡಿಯುವುದು

ಬಾದಾಮಿ ಗೋಂದ್‌

ಬಾದಾಮಿ ಗೋಂದ್‌ನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಥರ ಆಗುವುದು

ಹೆಸರು ಕಾಳು ನೀರು

ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ನೆನಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು

ಬಾರ್ಲಿ ನೀರು

3 ರಿಂದ 4 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಆ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು

