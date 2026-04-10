ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ( ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಿವೆ
ಇಸಬ್ಗೋಲ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯಬೇಕು
ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಕುಡಿಯುವುದು
ಬಾದಾಮಿ ಗೋಂದ್ನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಥರ ಆಗುವುದು
ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ನೆನಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು
3 ರಿಂದ 4 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಆ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು
ಊಟದ ನಂತರ ಸೋಂಪು ಜಗಿಯುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳಿವು!
ಬೇಸಿಗೆ ತಾಪಕ್ಕೆ ಮೊಸರು vs ಮಜ್ಜಿಗೆ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲಗೋ ಮುನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತಿಂತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು!