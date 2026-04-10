Kannada

ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್‌ ತಿಂತೀರಾ

kitchen Apr 10 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:AI Image
Kannada

ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿ

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು, ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

Kannada

ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಕೊತ್ತುಂಬರಿ ಕಾಳು, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುರಿದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

Kannada

ಮೆಣಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು

ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಒಣ ಮೆಣಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಂಭಾರ್‌ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ

Kannada

ಹಸಿ ಸಾಂಭಾರ್‌ ಹುಳಿ

ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ ಒಂದು ಥರದ ರುಚಿ ಬರುವುದು, ಹುರಿಯದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ರುಚಿ ಬರುವುದು

Kannada

ಹುರಿಯಬೇಡಿ

ಕೊತ್ತುಂಬರಿ ಕಾಳು, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರಿಷಿಣ ಪೌಡರ್‌ನ್ನು ಕೂಡ ಹುರಿಯದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

Kannada

ತುಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ

ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಉದ್ದು, ಇಂಗು, ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

Kannada

ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ

ಸಾಂಭಾರ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಂಭಾರ್‌ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು

